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Генерал ФРГ Фройдинг: Украина использует Patriot, чтобы сбивать самолеты РФ

Генерал ФРГ Фройдинг: Украина использует Patriot, чтобы сбивать самолеты РФ

ВСУ будут сбивать российские самолеты над территорией РФ из переданных Германией ЗРК Patriot. Такое допущение в эфире телеканала ARD сделал генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ.

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