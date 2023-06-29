Страна и люди

9 718 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Никитин
    насколько важна правота через столетия? кто-то был праведником и канул в лету, а кто-то просто спалил сад .."Очередная мерзос...
  • Сергей
    А без внятной политической программы может ли долго существовать государство?"Винтовка рождает...
  • Михаил
    У нас же не Си а Путин...а он против прогрессивного налога на богатых.В госдуме требуют...

Картина дня

наверх