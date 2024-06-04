Выплаты многодетным для погашения ипотеки продлят

Многодетным семьям продолжат выплачивать 450 тысяч рублей для приобретения жилья с помощью ипотеки. Такой закон Комитет Совета Федерации по социальной политике 4 июня рекомендовал палате регионов одобрить на ближайшем пленарном заседании.
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