Священник рассказал, как «накопить» благодать по совету известного православного старца

О накоплении благодати в человеческой жизни размышлял преподобный Серафим Саровский.Клирик Свято-Никольского храма в Отрадном Николай Бабкин в день памяти преподобного Серафима Саровского опубликовал пост с его советами о том, как «накопить» благодать.
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