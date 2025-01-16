Священник рассказал, как «накопить» благодать по совету известного православного старца

О накоплении благодати в человеческой жизни размышлял преподобный Серафим Саровский.Клирик Свято-Никольского храма в Отрадном Николай Бабкин в день памяти преподобного Серафима Саровского опубликовал пост с его советами о том, как «накопить» благодать.