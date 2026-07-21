Эксперт Хрулев: не нужно поднимать панику из-за красной квитанции за ЖКХ

Не стоит беспокоиться, если вы получили красную квитанцию за коммунальные услуги. Как пояснил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, сам по себе цвет документа не влечет юридических последствий.