Эксперт Хрулев: не нужно поднимать панику из-за красной квитанции за ЖКХ

Не стоит беспокоиться, если вы получили красную квитанцию за коммунальные услуги. Как пояснил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, сам по себе цвет документа не влечет юридических последствий.
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