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Адвокат поделился планом по освобождению Саакашвили

Адвокат поделился планом по освобождению Саакашвили

Михаил Саакашвили. globallookpress Команда бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили хочет освободить его из тюрьмы с помощью общественного давления на власти с требованием помиловать политика, заявил адвокат экс-лидера страны Бека Басилая.

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