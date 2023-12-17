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ПВО перехватила 33 дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

ПВО перехватила 33 дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) прошлой ночью успешно перехватили и ликвидировали 33 беспилотника, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ) над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

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