После появления в россии яиц из Турции покупателей могут ждать сюрпризы

СГ

Сергей Горечев

Как чуть что, то обязательно виноват президент. Прозападная позиция, однозначно! У нас в стране 10% созидателей, и 90% потребителей, которым в круговую все должны: начальник, государство ит д.. Дайте, дайте, дайте.... Прежде всего, нужно начинать с себя. Вот когда, хотя бы, будеть 50 на 50, тогда начнутся изменения в обществе. И к сведению: прямая обязанность президента, это внешняя политика, а внутренняя, это правительство.