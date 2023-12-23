Россия ведет переговоры с турецкими поставщиками яиц, но потребители могут столкнуться с некоторыми сложностями.
После появления в россии яиц из Турции покупателей могут ждать сюрпризы
Комментарии
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СГ
Сергей Горечев
Как чуть что, то обязательно виноват президент. Прозападная позиция, однозначно! У нас в стране 10% созидателей, и 90% потребителей, которым в круговую все должны: начальник, государство ит д.. Дайте, дайте, дайте.... Прежде всего, нужно начинать с себя. Вот когда, хотя бы, будеть 50 на 50, тогда начнутся изменения в обществе. И к сведению: прямая обязанность президента, это внешняя политика, а внутренняя, это правительство.
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13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да нам похрену, мы и по 6 и по 15 и по 30 сожрем.
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10 час.
Олег Едаменко
Да никто и не сомневается, что цены на яйца не снизятся, даже если ими все полки будут завалены. Не для того ритейл их поднимал....
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10 час.
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