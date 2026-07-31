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Парада о Москве: «Приятно удивлен. Высокое качество жизни, как и в Мадриде»

Защитник « Спартака » Виктор Парада высказался о качестве жизни в Москве. — Какие у вас первые впечатления от России? Что здесь, на ваш взгляд, лучше, чем в Испании ? — Я еще очень мало видел, но я приятно удивлен.

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