Короновать «Зенит» в РПЛ пока рано, несмотря на победу 5:0: у команды есть скрытая слабость

Семак недоволен.Первый тур РПЛ сезона «Зенит» завершил эффектнее всех участников лиги: 5:0 на выезде у «Акрона», дубль вернувшего форму Александра Соболева, гол дебютанта Фелипе Аугусто и общее ощущение, что чемпион отлично готов к сезону.