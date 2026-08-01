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Короновать «Зенит» в РПЛ пока рано, несмотря на победу 5:0: у команды есть скрытая слабость

Короновать «Зенит» в РПЛ пока рано, несмотря на победу 5:0: у команды есть скрытая слабость

Семак недоволен.Первый тур РПЛ сезона «Зенит» завершил эффектнее всех участников лиги: 5:0 на выезде у «Акрона», дубль вернувшего форму Александра Соболева, гол дебютанта Фелипе Аугусто и общее ощущение, что чемпион отлично готов к сезону.

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