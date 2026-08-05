Волков проверил строительство путепровода у станции МЦД-3 "Люберцы"

Глава Люберец Владимир Волков оценил прогресс в строительстве путепровода у станции МЦД-3 "Люберцы". Четырехполосный переход длиной 270 метров, соединяющий Инициативную улицу и Октябрьский проспект, планируется к открытию в 2027 году.
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