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Царьград

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Волков проверил строительство путепровода у станции МЦД-3 "Люберцы"

Волков проверил строительство путепровода у станции МЦД-3 "Люберцы"

Глава Люберец Владимир Волков оценил прогресс в строительстве путепровода у станции МЦД-3 "Люберцы". Четырехполосный переход длиной 270 метров, соединяющий Инициативную улицу и Октябрьский проспект, планируется к открытию в 2027 году.

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