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SUSANIN

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И. о. министра природы Удмуртии стала заслуженным работником государственной и муниципальной службы

И. о. министра природы Удмуртии стала заслуженным работником государственной и муниципальной службы

Ижевск. Удмуртия. Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов за день до своего ухода подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики».

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