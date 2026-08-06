И. о. министра природы Удмуртии стала заслуженным работником государственной и муниципальной службы

Ижевск. Удмуртия. Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов за день до своего ухода подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики».
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