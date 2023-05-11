Сорокин, Улльмарк и Хеллибак – претенденты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Лига назвала трех голкиперов, которые претендуют на получение награды «Везина Трофи». В список номинантов включены Илья Сорокин («Айлендерс»), Линус Улльмарк («Бостон») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
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