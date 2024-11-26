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Учёные из Рочестера нашли новый биомаркер для раннего выявления психоза

Учёные из Рочестера нашли новый биомаркер для раннего выявления психоза

Учёные из Университета Рочестера обнаружили биомаркер психоза в мозге человека. Исследование, основанное на данных МРТ 159 участников, выявило аномальные связи сенсорных и таламусных областей, что позволит ускорить диагностику и лечение психотических расстройств.

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