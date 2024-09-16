Невролог рассказал, кому нельзя пить кофе

Употребление напитка может привести к зависимости, головным болям и быстрой утомляемости без него.Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что людям с тревожными расстройствами, повышенным давлением и проблемами с пищеварением, стоит ограничить употребление кофе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии