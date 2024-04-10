За три месяца на дорогах региона зарегистрировано 19 ДТП с детьми

В Ивановской области за первый квартал 2024 года зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в которых получили ранения 22 несовершеннолетних.
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