Назад в прошлое. Кишинев в 1940 году после мощного землетрясения 

Эксперт по культурному наследию, бывший глава Агентства по реставрации архитектурных памятников Ион Штефаницэ предложил совершить новую прогулку во времени и посмотреть, как выглядел Кишинев в 1940 году после мощного землетрясения 10 ноября.
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