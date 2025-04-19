Патриарх Кирилл возглавил крестный ход у храма Христа Спасителя

Патриарх Кирилл провёл крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Во время мероприятия духовенство и верующие приветствовали друг друга возгласами: "Христос Воскресе!" Это событие объединило всех участников в священном месте Москвы.
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