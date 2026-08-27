Песков объяснил, почему России не нужна эскалация с Украиной Большинство россиян регулярно задаются вопросом, почему в ответ на масштабирование киевской хунто.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Песков объяснил, почему России не нужна эскалация с Украиной Большинство россиян регулярно задаются вопросом, почему в ответ на масштабирование киевской хунто.
Свежие комментарии