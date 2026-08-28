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Аргументы недели

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«Выготский» и «Ночёвка» стали лучшими фильмами фестиваля «Восток&Запад» в Оренбурге

«Выготский» и «Ночёвка» стали лучшими фильмами фестиваля «Восток&Запад» в Оренбурге

В Оренбурге завершился XIX Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард», проходивший с 21 по 27 августа.

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