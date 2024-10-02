Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +22°, дождь• Севастополь: +21°, дождь• Ялта: +22°, дождь• Алушта: +22°, дождь• Евпатория: +21°, ясно• Саки: +22°, дождь• Бахчисарай: +21°, дождь• Джанкой: +21°, дождь• Судак: +21°, дождь• Феодосия: +22°, дождь• Керчь: +20°,.
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