Канело про бой Мейвезер – Пол: « ‍♂️»

Чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес отреагировал на бой между бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и Логаном Полом.
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