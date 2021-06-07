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Канело про бой Мейвезер – Пол: « ‍♂️»

Чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес отреагировал на бой между бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером и Логаном Полом.

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