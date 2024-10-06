Как раз и навсегда победить тягу к сладкому: эксперт раскрыла секрет

Эндокринолог рассказала, какими продуктами можно поддержать уровень глюкозы в стабильном состоянии. Девушка с пончиками LEGION MEDIAВрачи предупреждают: чрезмерное употребление сладкого грозит набором веса, избыток которого может стать причиной многих заболеваний.
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