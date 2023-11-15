Известный тренер рассказал, когда Костомаров сможет выйти на лёд

Известный спортсмен Александр Жулин когда-то тоже выступал наряду с Костомаровым в танцах на льду. Сейчас коллега Романа работает тренером, и с уверенностью заявляет, что зритель ещё увидит супруга Оксаны Домниной на льду.
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