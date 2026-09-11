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Цифровой рубль с 1 сентября 2026, как открыть и пользоваться, что дает бизнесу

Цифровой рубль с 1 сентября 2026, как открыть и пользоваться, что дает бизнесу

Цифровой рубль с 1 сентября 2026 г. «вышел в люди» заставляя задуматься, как им пользоваться и чем новый вид валюты отличается от обычного.

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