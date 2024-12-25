SUSANIN
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SUSANIN

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Первые почётные знаки волонтёрам вручили в Удмуртии

Первые почётные знаки волонтёрам вручили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв вручил первые почётные знаки волонтёрам «За вклад в развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности в Удмуртской Республике».

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