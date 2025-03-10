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Такер Карлсон: Украина — не суверенное государство

Такер Карлсон: Украина — не суверенное государство

Украина не является суверенным государством, а ее руководство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью 10 марта своему коллеге Крису Куомо.

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