Единственное, чего сильно хочется, когда читаешь очередной вопль очередного эксперта (настоящего или придуманного на коленке СБУ для ведения информационной войны в тылу противника - нашем тылу), который аргументированно вещает, почему Россия непременно проиграет (попались в американскую ловушку, поверив, что на всей Украине будет, как было в Крыму; недоучли восьми лет, любезно предоставленных Киеву и Вашингтону на подготовку Украины и её населения к войне с Россией не на жизнь, а насмерть; блефуем насчёт ядерного ответа на американские провокации, который давать нельзя, потому что тогда всему конец настанет; переоценили степень поддержки со стороны Китая и соседей по ОДКБ, и всё прочее пессимистичное и упадническое, такого же рода и вида), отчего надо непременно как можно быстрее говорить о мире с Киевом, Вашингоном, Брюсселем и прочими нашими смертельными врагами, так это дать автору этого "Плача Ярославны" в морду.