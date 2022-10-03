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Единственное, чего сильно хочется, когда читаешь очередной вопль очередного эксперта...

Единственное, чего сильно хочется, когда читаешь очередной вопль очередного эксперта...

Единственное, чего сильно хочется, когда читаешь очередной вопль очередного эксперта (настоящего или придуманного на коленке СБУ для ведения информационной войны в тылу противника - нашем тылу), который аргументированно вещает, почему Россия непременно проиграет (попались в американскую ловушку, поверив, что на всей Украине будет, как было в Крыму; недоучли восьми лет, любезно предоставленных Киеву и Вашингтону на подготовку Украины и её населения к войне с Россией не на жизнь, а насмерть; блефуем насчёт ядерного ответа на американские провокации, который давать нельзя, потому что тогда всему конец настанет; переоценили степень поддержки со стороны Китая и соседей по ОДКБ, и всё прочее пессимистичное и упадническое, такого же рода и вида), отчего надо непременно как можно быстрее говорить о мире с Киевом, Вашингоном, Брюсселем и прочими нашими смертельными врагами, так это дать автору этого "Плача Ярославны" в морду.

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