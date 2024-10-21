Жильцы дома в карельском селе могут остаться без крыши над головой

Управляющая компания довела многоквартирный дом до небезопасного для жилья состояния и отказалась от него Текст: Алина Гапеева, фото: Алина Гапеева, Ксения Сорокина Отказники Жильцы многоквартирного дома в селе Крошнозеро вместо ожидаемого ремонта здания получили уведомления от управляющей компании о прекращении действия договора.