Артисты зарабатывают миллионы и считают их быдлом. Людей труда, обычных работяг не ценят

АНГЕЛ АНГЕЛ

А что на них удивляться? Это продукт политики государства в лице нашей политико чиновничье, бизнес олигархических кланово семейных мафиозных ОПГ... Если Котяков министр труда и социальной защиты Российской Федерации считает, что пенсионеры могут прожить на 11 тыс.руб. и им этого достаточно, то его гнать надо метлой и желательно сразу на лесоповал с конфискацией имущества на трудотерапию, а он как сидел так и сидит.... и таких плюнь в наших политиков и чиновников не промахнешься.....