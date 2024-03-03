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Артисты зарабатывают миллионы и считают их быдлом. Людей труда, обычных работяг не ценят

Артисты зарабатывают миллионы и считают их быдлом. Людей труда, обычных работяг не ценят

Вот почему так получается? Те, кто растит хлеб, выпекает его, шьёт одежду и обувь, водит различный транспорт, на ком всё держится, почему-то невидимы и неслышимы сейчас.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что на них удивляться? Это продукт политики государства в лице нашей политико чиновничье, бизнес олигархических кланово семейных мафиозных  ОПГ...  Если  Котяков  министр труда и социальной защиты Российской Федерации считает, что пенсионеры могут прожить на 11 тыс.руб. и им этого достаточно, то его гнать надо метлой и желательно сразу на лесоповал с конфискацией имущества на трудотерапию, а он как сидел так и сидит.... и таких плюнь в наших политиков и чиновников не промахнешься.....
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1 д.
г
галина
Вина нашего руководства страны. Человека труда унизили, а бездельников возвели на пьедестал.
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21 час.

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