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Русская весна

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Лицензия на ракеты SCALP, истребители Rafale через два года, учения для «устрашения России» — заявления Макрона по Украине

Лицензия на ракеты SCALP, истребители Rafale через два года, учения для «устрашения России» — заявления Макрона по Украине

Украина получила лицензию на ракеты SCALP и получит истребители Rafale в 2028–2029 годах, об этом заявил президента Франции Э.

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Комментарии
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ШКИПЕР
&quot; Боевому &quot; французскому петуху пора пощипать перья из хвоста, а то в последний год правления он слишком раздухарился.
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