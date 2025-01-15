Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стало известно, чем занимается семья приезжих, получившая жилищный сертификат от главы Мытищ

Стало известно, чем занимается семья приезжих, получившая жилищный сертификат от главы Мытищ

  История многодетной семьи из Таджикистана, получившей подарочный сертификат на покупку большой квартиры буквально шокировал местные семьи, которые годами стоят в очереди и ждут такого подарка.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Иначе, как провокацией это и не назовешь. Остаётся понять, какой интерес имеет в этом деле господа Купецкая? Это явно не совпадает с интересами нашего государства, а в частности с интересами граждан нашего государства. Это попахивает не просто провокацией, это похоже на преднамеренное преступление гос виновницы.
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8 час.
СК
Сергей Костин
За счёт взятки от семьи была на Мальдивах. Гуглите.
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8 час.
Андрей Павлов
&quot;...это похоже на преднамеренное преступление гос виновницы.&quot; ! Да какое там преступление! При капитализме живем, причем пещерном. Каждый &quot;зарабатывает&quot; как может, деньги не пахнут, &quot;кто что охраняет, тот то и имеет&quot; (старая, еще советская, хохма). Она закон охраняет, она его и &quot;имеет&quot;, А на Мальдивы она 10 лет копила из своей зарплаты, всю жизнь мечтала по люксовски отдохнуть хоть один раз.
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6 час.

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