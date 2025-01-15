История многодетной семьи из Таджикистана, получившей подарочный сертификат на покупку большой квартиры буквально шокировал местные семьи, которые годами стоят в очереди и ждут такого подарка.
Стало известно, чем занимается семья приезжих, получившая жилищный сертификат от главы Мытищ
Комментарии
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зуфар юсупов
Иначе, как провокацией это и не назовешь. Остаётся понять, какой интерес имеет в этом деле господа Купецкая? Это явно не совпадает с интересами нашего государства, а в частности с интересами граждан нашего государства. Это попахивает не просто провокацией, это похоже на преднамеренное преступление гос виновницы.
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8 час.
СК
Сергей Костин
За счёт взятки от семьи была на Мальдивах. Гуглите.
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8 час.
Андрей Павлов
"...это похоже на преднамеренное преступление гос виновницы." ! Да какое там преступление! При капитализме живем, причем пещерном. Каждый "зарабатывает" как может, деньги не пахнут, "кто что охраняет, тот то и имеет" (старая, еще советская, хохма). Она закон охраняет, она его и "имеет", А на Мальдивы она 10 лет копила из своей зарплаты, всю жизнь мечтала по люксовски отдохнуть хоть один раз.
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6 час.
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