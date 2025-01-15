Стало известно, чем занимается семья приезжих, получившая жилищный сертификат от главы Мытищ

Иначе, как провокацией это и не назовешь. Остаётся понять, какой интерес имеет в этом деле господа Купецкая? Это явно не совпадает с интересами нашего государства, а в частности с интересами граждан нашего государства. Это попахивает не просто провокацией, это похоже на преднамеренное преступление гос виновницы.

Андрей Павлов

"...это похоже на преднамеренное преступление гос виновницы." ! Да какое там преступление! При капитализме живем, причем пещерном. Каждый "зарабатывает" как может, деньги не пахнут, "кто что охраняет, тот то и имеет" (старая, еще советская, хохма). Она закон охраняет, она его и "имеет", А на Мальдивы она 10 лет копила из своей зарплаты, всю жизнь мечтала по люксовски отдохнуть хоть один раз.