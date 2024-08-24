На Украине намерены мобилизовать 500 тыс. штурмовиков от 20 лет из-за потерь в Курской области. Что происходит в российском регионе?

Заместитель руководителя Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота освободили еще один из населенных пунктов на курском направлении.
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