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Царьград

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Компания из Москвы купила земельные участки банды Цапков за 2,5 млрд рублей

Компания из Москвы купила земельные участки банды Цапков за 2,5 млрд рублей

Имущество банкрота-члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза досталось одному единственному участнику несостоявшегося аукциона – «Торговому дому «Мельник».

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