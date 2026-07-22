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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Хороший, но опасный. Что ни в коем случае нельзя доверять искусственному интеллекту

Хороший, но опасный. Что ни в коем случае нельзя доверять искусственному интеллекту

Эксперт рассказала, какие опасности несет в себе искусственный интеллект и какую информацию о себе нельзя в него загружать Искусственный интеллект — хороший помощник в жизни, учебе и творчестве, но может принести немало неприятностей.

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