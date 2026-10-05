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Царьград

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Жители Сергиева Посада пятые сутки сидят без воды из-за аварии

Жители Сергиева Посада пятые сутки сидят без воды из-за аварии

Жители домов на улице Северно-Озерная в Сергиевом Посаде остаются без воды с 30 сентября из-за повреждения водопроводной сети при строительстве парка Северные пруды.

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