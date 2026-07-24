Конный церемониал Кремлевской школы верховой езды пройдёт на ВДНХ 26 июля

26 июля на ВДНХ состоится торжественный Конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. Мероприятие начнётся в 11:30 у Центра национальных конных традиций (павильон №42) и завершится в 12:00 на площади перед Аркой Главного входа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии