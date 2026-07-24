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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Конный церемониал Кремлевской школы верховой езды пройдёт на ВДНХ 26 июля

Конный церемониал Кремлевской школы верховой езды пройдёт на ВДНХ 26 июля

26 июля на ВДНХ состоится торжественный Конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. Мероприятие начнётся в 11:30 у Центра национальных конных традиций (павильон №42) и завершится в 12:00 на площади перед Аркой Главного входа.

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