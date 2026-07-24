Конный церемониал Кремлевской школы верховой езды пройдёт на ВДНХ 26 июля

26 июля на ВДНХ состоится торжественный Конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды. Мероприятие начнётся в 11:30 у Центра национальных конных традиций (павильон №42) и завершится в 12:00 на площади перед Аркой Главного входа.