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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Барсы» были недовольны, что Хиль Мансано добавил только 4 минуты в концовке матча с «Бетисом». Рафинья, Араухо, Кунде и Гави подошли к арбитру после игры

Встреча 30-го тура Ла Лиги завершилась вничью (1:1).  Как пишет As, игроки «Барсы» были возмущены малым количеством добавленного времени в концовке матча.

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