Песков отреагировал на сообщения о новом мирном плане США и ЕС по Украине

Россия видела только сообщения прессы о мирном плане Соединенных Штатов и Европейского союза по урегулированию конфликта на Украине.
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