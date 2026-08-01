Звонок «другу»

Интрига на тему «Президент проведет важный международный телефонный разговор» закончилась пшиком. Журналисты и общественность терялись в догадках: с кем?? Да еще во второй половине дня?? Не иначе сам Трамп позвонит! Радость-то какая! Позвонил Пашинян.