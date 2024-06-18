МИД Италии объяснил отказ ряда стран подписывать коммюнике по Украине

REUTERS/URS FLUEELER/Pool via REUTERS На решение ряда стран, не подписавших итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии, повлияло нежелание нарушать отношения с Россией, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
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