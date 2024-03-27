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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Почему захват Западом российских активов станет подарком Китаю

Почему захват Западом российских активов станет подарком Китаю

Если и есть последняя красная линия в продолжающемся российско-украинском конфликте, так это статус и положение активов Центробанка России на сумму около 380 миллиардов долларов, находящихся под юрисдикцией США и Европы.

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