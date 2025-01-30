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Трамп: экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать

Трамп: экипаж вертолета должен был изменить курс, трагедии можно было избежать

Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения военного вертолета Sikorsky H-60 Сухопутных войск Соединенных Штатов с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне можно было избежать.

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