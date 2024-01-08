Министр иностранных дел скандинавской страны Тобиас Леннарт Билльстрём заявил, что Швеция "должна готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией", причём "украинские солдаты сражаются за нашу свободу и ценности".
Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне
Комментарии
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Natalija Osminina
Этих пидоров имбецилов нельзя, вообще, допускать во власть- туда, где от решений извращенцев с патологией мозга может пострадать народ.
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13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ну боевых пидарасов мы еще реально не видели.
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1 час.
Александр Николаевич
Какой то УЖЖАС! Читал, вспоминал финнов и в голове крутилось название какого то типа мультика: " Тупой, еще тупее..."! Ждем баранов на реке Полтава...!!!
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29 мин.
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