Самые НЕНАДЁЖНЫЕ авто!

#carwow Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Если вы захотели прикупить авто (неважно, новое или с пробегом), не задумывались ли вы, а надёжную ли машину вы берёте? Ну, чего гадать! Совместно с компанией Warrantywise мы сделали подборку 15 самых ненадёжных авто на рынке! Надо иметь в виду, что ресь преимущественно о моделях предыдущего поколения, так как новые покрывает заводская гарантия.