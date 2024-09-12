Hyundai и General Motors объединяются в альянс[{"type":"text-block","attr":{},"content":"За последние месяцы многие конкурирующие автопроизводители объявили о сотрудничестве друг с другом, но сейчас, похоже, произошло объединение года.
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