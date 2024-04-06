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UKMTO получило данные о нападении на судно у порта Ходейда в Йемене

UKMTO получило данные о нападении на судно у порта Ходейда в Йемене

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

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