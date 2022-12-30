Энциклопедия Техники

436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Юпитер. Фраза "сутки на Юпитере длятся всего 9 часов 55 минут и 30 секунд... Это связано с тем, что этот газовый гига...Необычные факты о...
  • Владимир Морж
    Венера. Всё как раз наоборот: год на Венере 224,7 земных суток, день - 243 земных суток. Венера вращается в обратном ...Необычные факты о...
  • Nazim Ярмагомедов
    Уже запустили ПД-14 на МС-21. А давайте не мелочится,нам очень нужны большие двигатели,чтобы не зависеть ни от кого.Ж...Речь сегодня пойд...

Журнал «Time» и Киноакадемия США признали его лучшим фильмом десятилетия

Журнал «Time» и Киноакадемия США признали его лучшим фильмом десятилетия

﻿﻿Добрый день, мои дорогие! Этот фильм сам по себе получил множество номинаций на награды и призы. Вот лишь некоторые из них: 5 номинаций и «Оскар» за лучшие спецэффекты, 11 номинаций и 6 премий «Сатурн» за лучший фантастический фильм, лучшую молодую мужскую роль (актрису), лучший сценарий, лучший оригинальный саундтрек, лучший художник-постановщик, лучшие визуальные эффекты, 4 номинации и BAFTA за лучшие визуальные эффекты».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх