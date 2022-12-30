Журнал «Time» и Киноакадемия США признали его лучшим фильмом десятилетия

﻿﻿Добрый день, мои дорогие! Этот фильм сам по себе получил множество номинаций на награды и призы. Вот лишь некоторые из них: 5 номинаций и «Оскар» за лучшие спецэффекты, 11 номинаций и 6 премий «Сатурн» за лучший фантастический фильм, лучшую молодую мужскую роль (актрису), лучший сценарий, лучший оригинальный саундтрек, лучший художник-постановщик, лучшие визуальные эффекты, 4 номинации и BAFTA за лучшие визуальные эффекты».