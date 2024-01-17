КРСУ занялась «оздоровлением» убыточных дочерних компаний

Большинство дочерних организаций Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) находятся не в лучшем положении, поэтому в 2023 году КРСУ активно занималась сменой руководителей на местах и составлением планов оздоровления своих «дочек».
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