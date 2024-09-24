«Неприкасаемые»: каких людей сторонились русские

Объяснением подобного историко-культурологического феномена является толкование языческих верований, сводящихся к тому, что человек когда-то возымел желание «самому царствовать и всем владеть», игнорируя при этом сакральные богатства недр Матери-Земли – Сущности, прежде распоряжавшейся залежами руды и глины «по своему усмотрению».